Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.
Соответствующее определение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.
Как сообщалось со ссылкой на Офис генпрокурора, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.
По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст «новой Конституции» был опубликован в спецвыпуске бюллетеня «Официальный вестник Украины».
4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.
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