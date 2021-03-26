Байден сравнил Си Цзиньпина и Путина

Президент США Джо Байден выступил за взаимодействие с ЕС по России и Китаю. Об этом он заявил, обращаясь к участникам саммита Совета Европы по видеосвязи, сообщили в Белом доме.
Байден призвал Брюссель к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с коронавирусом и изменением климата, к углублению экономических связей.
«Президент также выразил желание работать вместе по темам, представляющим общий внешнеполитический интерес, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам», — говорится в сообщении.
По словам Байдена, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Евросоюз был сильным.
Американский президент в ходе первой публичной пресс-конференции назвал председателя КНР Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Владимиру Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».
«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал президент США.
Ранее Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». Американский лидер также пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016