Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за российской и китайской вакцины

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует Figaro.
Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».
В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить вакцину. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул Макрон.
Он уверен, что вирус будет продолжать распространяться и видоизменяться, поэтому Европа должна подготовиться к такому развитию ситуации.
Президент также заявил, что Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен Макрон. Он также заявил, что Европа к лету станет континентом, который производит больше всего доз вакцин от коронавируса.
Российская вакцина «Спутник V» сейчас проходит процедуру одобрения европейским регулятором. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу в начале марта, она должна выявить соответствие российского препарата европейским стандартам.
До этого комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что ЕС будет достаточно четырех одобренных вакцин. «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — утверждал Бретон.
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