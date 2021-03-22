В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена

Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, ответственность за это целиком на США.

Проблема дальнейшего развития отношений между лидерами России и США обострилась в середине прошлой недели, когда Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», дал утвердительный ответ. Он также сказал, что президент РФ Владимир Путин «ответит» за вмешательство в американские выборы.

Путин в четверг отреагировал на слова американского коллеги: он пожелал Байдену здоровья и вспомнил известное детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется». Кроме того, Путин предложил американскому коллеге продолжить дискуссию, но при условии, что она будет проходить в прямом эфире. Он призвал не откладывать разговор «в долгий ящик» и провести его в пятницу, понедельник или «в любое удобное для американской стороны время».