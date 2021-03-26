Украина и Румыния возобновили совместные патрулирования границы на Дунае

Пограничники Измаильского отряда восстановили совместные патрулирования государственной границы на реке Дунай с подразделениями береговой охраны Констанца пограничной полиции Румынии, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«В течение этой недели патрулирования состоялись на участках отделов пограничной службы „Рени“ и „Вилково“. Совместные мероприятия прошли на украинских пограничных катерах с соблюдением карантинных правил. По результатам службы нарушений законодательства не выявлено», — указывается в сообщении на сайте Госпогранслужбы в пятницу.
В ведомстве напомнили, что практика совместных патрулирований введена с октября 2017 года в рамках соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы и протокола пограничных ведомств обоих государств, однако из-за пандемии была приостановлена.
«Эти патрулирования позволяют более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, они позволяют экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и тому подобное. Также благодаря таким мероприятиям проводится обмен опытом в сфере обеспечения охраны государственной границы», — пояснили в Госпогранслужбе.
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