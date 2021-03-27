Войти
Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
официально
Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок
планы
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Аннексированный Крым собирается подать против Украины несколько исков

275
Аннексированный Крым собирается подать против Украины несколько исков

Крым будет судиться с Украиной из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава «парламента» аннексированного РФ региона Владимир Константинов.

Ранее он рассказал, что «власти» планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона российских рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, ущерб исчисляется триллионами.

Константинов не исключил проведения еще одного разбирательства в суде, связанного уже с «планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины».

Пророссийские власти региона также собираются попросить Генпрокуратуру РФ возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер «правительства» республики Георгий Мурадов сообщил о подготовке официального обращения в ООН.

Читайте также: В Китае начали бойкотировать западные бренды из-за уйгуров

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии полуострова Россией Украина прекратила подачу воды по каналу.

Вопрос снабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Крым, вода
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 марта 2021
Пятница, 26 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В чьи руки уплывут суда морского рыболовецкого флота Украины?

В экспертной среде зазвучала информация, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) решило окончательно расстаться с активами своей оффшорной компании - Fishing Company S.A. Планы по продаже морского рыболовецкого флота вынашивал еще прежний глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. Но теперь, как видим, уже новая власть воплощает планы Ковалива в жизнь. Разве что «зеленые» решили подойти к вопросу более основательно.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016