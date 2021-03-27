Аннексированный Крым собирается подать против Украины несколько исков

Крым будет судиться с Украиной из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава «парламента» аннексированного РФ региона Владимир Константинов.

Ранее он рассказал, что «власти» планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона российских рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, ущерб исчисляется триллионами.

Константинов не исключил проведения еще одного разбирательства в суде, связанного уже с «планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины».

Пророссийские власти региона также собираются попросить Генпрокуратуру РФ возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер «правительства» республики Георгий Мурадов сообщил о подготовке официального обращения в ООН.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии полуострова Россией Украина прекратила подачу воды по каналу.

Вопрос снабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за малого количества осадков.