HBO подписал многомиллионный контракт с Джорджем Мартином

Телеканал HBO подписал контракт с писателем и автором цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином на пять лет, сообщает издание The Hollywood Reporter (THR). В рамках договора господин Мартин будет участвовать в производстве контента для стримингового сервиса HBO Max. Источник THR оценивает сумму контракта с писателем как «восьмизначное число».
HBO в настоящий момент работает над пятью проектами, основывающимися на цикле «Песнь льда и пламени», сообщает HTR. Мартин также работает над экранизациями новелл «Кто боится смерти» Окорафора Ннеди и «Знаки дороги» Роджера Желязны.
Сериал HBO «Игра престолов», основанный на работах цикла «Песнь льда и пламени», закончился в 2019 году. В том же году HBO анонсировал его приквел «Дом дракона» по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Писатель также работает над новой книгой цикла под названием «Ветра зимы», сроки ее выхода неоднократно переносились.
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