Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит на родине по ряду уголовных дел, предлагает грузинским властям разрешить ему въезд в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию населения.
«Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают? Может быть, потому что, как только я ступлю на грузинскую землю, станет ясно, что их (действующих властей — ред.) поддержка составляет 5%, а моя — 70-75%?» — заявил Саакашвили в эфире «ТВ Пирвели».
По его словам, грузинские чиновники не раз приезжали в Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам.
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