Движение «Честно» обнародовало явку избирателей на 16:00

Движение «Честно» следит за ходом голосования на промежуточных выборах в парламент на 87 (Ивано-Франковская область) и 50 (Донецкая область) округах.

Как сообщает организация, по 87 округу явка по состоянию на 16:00 составляла 21,09% час. По 50 округу - 16,13%.

Сегодня, 28 марта 2021 года, на этих двух одномандатных избирательных округах начались довыборы в Верховную Раду Украины. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Голосование проходит на 112 избирательных участках на округе № 50 и на 117 участках на округе № 87. Результаты будут установлены не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 12 апреля включительно.

Проголосовать смогут 295 тысячи избирателей, на мандат народного депутата претендуют 32 кандидата. На округе № 87 баллотируются бывший директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко, спортсмен Василий Вирастюк (от «Слуги народа») и представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.

На округе № 50 в Донецкой области от «Европейской солидарности» баллотируются волонтер и врач Юлия Кузьменко (фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета) и глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.