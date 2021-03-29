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«Киевстар» в 2020 году получил 10 млрд чистой прибыли

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«Киевстар» в 2020 году получил 10 млрд чистой прибыли

Оператор мобильной связи «Киевстар» в 2020 году получил 10 млрд 369,86 млн грн чистой прибыли, что на 15,72% выше показателя 2019 года, сообщается в объявлении о проведении оператором 29 апреля годового собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, нераспределенная прибыль компании по итогам года составила 10 млрд 383,97 млн грн по сравнению с 12 млрд 752,41 млн грн годом ранее.

«Определить, что накопленная нераспределенная прибыль общества по состоянию на конец 2020 года является нераспределенной прибылью, подлежащей дальнейшему распределению в виде дивидендов (годовых или промежуточных) или любому другому использованию по решению общего собрания акционеров общества», — говорится в проекте решения собрания.

Согласно объявлению, долгосрочные обязательства «Киевстара» за год возросли в 2,8 раза — до 7,012 млрд грн, тогда как текущие — на 4,2%, до 8,512 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 2,6% — до 0,826 млрд грн.

Компания за 2020 год нарастила основные средства на 14,8% — до 13,824 млрд грн, ее суммарные активы увеличились на 10,74% — до 27,013 млрд грн.

Как сообщалось, «Киевстар» в 2020 году увеличил доход на 12,4% до 25,158 млрд грн, EBITDA — на 15,6%, до 16,979 млрд грн, при этом маржа EBITDA выросла на 1,9 процентных пункта — до 67,5%.

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Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2020 года сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 25,9 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,9% — до 1,1 млн.

Акционером «Киевстара» является международная группа VEON (ранее — VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

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