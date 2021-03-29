Ивано-Франковскую область могут исключить из «красной» зоны

Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из «красной зоны» карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в «оранжевую» или даже «желтую» зону.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли на „красный уровень“ — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателем может быть переведены на оранжевый или желтый уровень эпидопасности», — отметил Степанов.

Напомним, с 29 марта Ивано-Франковская область ослабляет карантинные меры. В частности, на въездах снимают блок-посты и восстанавливают работу детских садов.

В то же время глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области ужесточат карантин. Ожидается, что регион тоже попадет в «красную зону» с максимальными карантинными ограничениями, где уже находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.