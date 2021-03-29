В Беларуси Тихановскую и экс-силовиков обвинили в подготовке терактов

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке терактов в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, передает БелТА.
«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
По версии обвинения, в планы оппозиционеров входило «обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», пишет белорусское государственное информационное агентство.
BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов. Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Беларуси и случаях применения насилия. К примеру, в середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить». В МВД Беларуси запись назвали фейком.
В начале марта власти страны уже возбудили дело против представителей BYPOL. Их обвинили в разжигании социальной вражды. 26 марта в МВД Беларуси заявили о задержании связанного с инициативой BYPOL мужчины, который, по версии ведомства, готовил теракт в воинской части.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016