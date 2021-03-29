Портнов: Аннулирование лицензий 19-ти компаниям в сфере природных ресурсов – это национализация бизнеса без решения суда и отток миллиардных ресурсов

Аннулирование лицензий 19-ти компаниям в сфере природных ресурсов – это национализация бизнеса без решения суда и отток с этого рынка миллиардных ресурсов. Об этом на своем Телеграм-канале заявил Андрей Портнов.

«Государство аннулировало лицензии 19-ти компаниям в сфере природных ресурсов.

Учитывая, что даже в 2021-м году государственные органы по части этих компаний уже проводили проверки и признали, что они работают без нарушений, рано или поздно украинский бюджет оплатит этот пиар из карманов обычных людей», - написал он.

«Это национализация бизнеса без решения суда. В среднесрочной перспективе — отток с этого рынка миллиардных ресурсов, рейдерство, экономические конфликты, суды и неформальные разборки с теми, кто попробует купить эти реквизированные активы» - добавил Портнов.

Напомним, ранее сегодня Государственная служба геологии и недр Украины в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все — нефтегазовые площади) 19 компаниям.