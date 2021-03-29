Госгеонедр аннулировало 19 спецразрешений на добычу нефти и газа

Государственная служба геологии и недр Украины в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) аннулировала специальные разрешения на недропользование (все — нефтегазовые площади) 19 компаниям.

Согласно данным с сайта службы, ее приказ № 228 от 26 марта распространяется на Ново-Диканьскую (ООО «Гео Коннект»), Попаснянско-Самарскую (ООО «Эджейн Макро»), Северно-Перещепинскую (ООО «Глобал Гео Инвест»), Ольшанскую (ООО «Транс Сет Гео»), Южно-Свистунковскую (ООО «Эко Газ Альянс»), Южно-Зиньковскую (ООО «Эпивал Энерджи»), Бирковско-Юхновскую (ООО «Гео Пост»), Флеровско-Юбилейную (ООО «Юнолит Ойл»), Руновщинскую (ООО «Профи Нафт»), Боярско-Чапаевскую (ООО «Гео Таргент»), Дружининскую (ООО «Надра Прайд»), Гулаковскую (ООО «Бест Гео Тех»), Зуевскую (ООО «Гео Стенс»), Бутовско-Миргородскую (ООО «Надра Вест Груп»), Лютенско-Будищанскую (ООО «Гео Форс Ойл»), Северно-Федоровскую (ООО «Бест Оил Компани»), Майоровскую (ООО «Надрапростир»), Давидовско-Лелюховскую (ООО «Гео Вертикаль») и Клюшниковскую площади (ООО «Инфо Гео Тренд»).

«Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета», — отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании «Голден Деррик» (позже переименована в «ИСТ Юроуп Петролеум») и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

«Голден Деррик» получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса.