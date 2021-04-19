Правительство Австрии договорилось закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российского препарата от нового коронавируса «Спутник V». Его применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца предоставлено агентству ТАСС в понедельник ведомством главы правительства Австрии.

«Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины „Спутник“, которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — отметил Курц.

Как отмечается, коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.