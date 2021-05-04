Австрия завершила переговоры по закупке «Спутника V» и ждет решения ЕС

Австрия завершила переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V» и ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о ее регистрации. Об этом заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Что касается „Спутника“, мы в Австрии приняли решение подождать регистрации ЕМА. То есть после регистрации ЕМА можно будет использовать „Спутник“. Что касается переговоров о контракте, они завершены. Тут мы не видим больших трудностей, решающим будет в конце концов, как много времени потребуется ЕМА для регистрации», — сказал Курц на пресс-конференции.

30 апреля Курц сообщил, что поставка в Австрию вакцины «Спутник V» будет реализована только после ее регистрации EMA и страна намерена довести переговоры с российской стороной о закупке препарата до конца. В середине апреля Курц объявил, что коалиционное правительство Австрийской народной партии и партии «Зеленые» согласовало закупку 1 млн доз «Спутника V». Начать применение препарата было запланировано после регистрации европейским регулятором.