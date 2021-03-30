Выбрали официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

Официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, была представлена во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов и обойдя вариант под названием Dado. В голосовании на сайте оргкомитета приняли участие 871 тыс. человек. Эмблемы были представлены 6 марта в рамках музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.
Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете.
«Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр», — сказала председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм — 2026 Сари Эссайя.
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