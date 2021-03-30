Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за создание проукраинского русскоязычного телеканала для устранения монополии пропаганды РФ на международном информационном рынке.

На своей странице в Фейсбук министр отметил, что любой язык живет и развивается в среде его носителей, потому «невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить».

«Русский язык — не торговая марка с правом полного распоряжения! Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского — спорьте кто желает — но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?», — подчеркнул Аваков.

Министр, позиционируя себя как «русскоязычного украинского националиста», уверен, что Украине следует приветствовать развитие «НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться».

При этом Аваков подчеркнул, что государственным языком, несомненно, может быть только украинский. «Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!», — добавил он.

В этом контексте Аваков заявил о целесообразности использования русского языка для контрпропаганды. «В условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, — мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды».

По словам министра, на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. «Из них только половина(!) живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке», — сказал он.

Аваков подчеркнул: «Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!».