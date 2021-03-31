В Нью-Йорке легализуют марихуану

Законодатели верхней палаты заксобрания штата Нью-Йорк во вторник приняли законопроект о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его сведениям, законопроект набрал 40 голосов за, против выступили 23 законодателя. Ожидается, что нижняя палата заксобрания также примет эту инициативу, чтобы она стала законом ее затем должен будет подписать губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Последний ранее неоднократно высказывался в пользу легализации марихуаны. Он предлагал соответствующую инициативу на рассмотрение законодателей в 2019 и 2020 годах.

В январе текущего года Куомо указал, что потери, понесенные экономикой штата за время пандемии, можно частично компенсировать за счет налоговых отчислений от продажи марихуаны. Ранее бюджетный департамент штата Нью-Йорк прогнозировал, что из-за пандемии казна штата недополучит в 2021 году $13,3 млрд.

Сейчас марихуану разрешено использовать в штате Нью-Йорк лишь в медицинских целях. В случае, если соответствующий законопроект будет принят, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в которых разрешены продажа и употребление каннабиса в рекреационных целях.