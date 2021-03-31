Российского офицера и его коллегу из ВМС Италии задержали в Риме за шпионаж

В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру российского посольства, сообщает газета La Repubblica.
Задержание произошло при «обмене документами». Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.
По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».
Спецподразделение карабинеров (ROS) позже сообщило, что по ордеру прокуратуры Рима задержало итальянского военнослужащего и российского офицера. Как указывается заявлении ROS, итальянский гражданин взят под стражу, тогда как в отношении «иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса».
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