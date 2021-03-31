Украина за два месяца должна получить почти 5 млн доз COVID-вакцины

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса. Это должно произойти уже в апреле-мае.

Об этом министр заявил в ходе заседания Кабинета министров.

«Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев — апрель и май этого года», — сказал глава Минздрава.

Пока же, по его словам, в Украине будет ухудшаться COVID-статистика. Степанов прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.

«Прогнозируем рост числа больных, как следствие числа госпитализаций, в ближайшие одну-две недели», — сообщил Степанов.

По его словам, еще одна область может оказаться в «красной зоне» карантина.

«Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев», — сказал министр.

Напомним, в Украине эпидемиологический порог коронавируса не превышен в четырех областях. В Киеве и 20 областях он выше нормы.

По данным Минздрава, на 31 марта не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен в Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.