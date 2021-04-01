В США снова стрельба и снова жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали при стрельбе в городе Ориндж (штат Калифорния) в среду. Об этом сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в деловом комплексе. В полиции отметили, что «ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет».
По данным журналиста телеканала NBC Эндрю Бланкштейна, среди погибших есть ребенок. «Шесть человек получили огнестрельные ранения в Ориндже (штат Калифорния). По меньшей мере четыре из них погибли на месте, в том числе один ребенок, два человека доставлены в местные больницы», — написал он в Twitter, добавив, что среди раненых и пострадавших полицейских нет.
Вместе с тем в Twitter NBC сообщила, что один из пострадавших, предположительно, и устроил стрельбу.
Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв за месяц. В Атланте (штат Джорджия) и ее пригороде 16 марта 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил несколько нападений на массажные салоны, погибли семь человек. Затем 21-летний Ахмад Алисса 22 марта открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. После этого инцидента президент США Джо Байден заявил, что новое правительств будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.
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