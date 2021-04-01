Странам ЕС не удалось выполнить цели по вакцинации в первом квартале

Ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была достигнута по итогам первого квартала текущего года. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.
По ее информации, к 31 марта Брюссель рассчитывал привить по 80% населения старше 80 лет и медицинского персонала. В обоих случаях, уточняет издание, ЕС не смог этого добиться: были вакцинированы лишь 27% пожилых людей и менее половины медработников. Кроме того, не удалось соблюсти запланированный график распределения доз препаратов, хотя в данном случае это произошло из-за перебоев с поставками вакцины, разработанной британско-шведской фирмой AstraZeneca.
Как пишет El Pais, медленное начало кампаний по вакцинации вызвало беспокойство в большинстве государств — членов сообщества, особенно с учетом быстрых темпов в ряде других стран мира, в частности в Великобритании и США.
Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.
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