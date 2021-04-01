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Журавский: Санкции в отношении трех телеканалов являются незаконными и должны быть отменены Верховным судом

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Журавский: Санкции в отношении трех телеканалов являются незаконными и должны быть отменены Верховным судом

Доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский заявил о незаконности санкций в отношении телеканалов «112 Украина», ZiK и NewsOne.

«Это дело следует рассматривать с двух сторон: юридической и политической.

Я был народным депутатом в 2014 году и очень хорошо помню пленарное заседание 14 августа 2014 года. Тогда премьер-министром был Арсений Яценюк, который стал инициатором проекта закона о санкциях. Он рассматривался в парламенте, и народный депутат Зарубинский задал ему вопрос, будут ли те санкции касаться юридических лиц, которые зарегистрированы по законодательству Украины, и физических лиц — граждан Украины. Яценюк ответил, что санкции касаются только иностранных государств, иностранных граждан.

Если внимательно прочитать закон о санкциях, то там это есть. Из проекта закона было изъято введение санкций в отношении печатных СМИ, которые зарегистрированы в Украине, в отношении теле- и радиокомпаний, которые зарегистрированы в Украине. Поэтому, учитывая это, решение СНБО является незаконным. Оно не соответствует закону о санкциях. Нет никаких конкретных доказательств, что же такого преступного сделали три канала: «112 Украина», ZiK и NewsOne.

Кстати, в ст. 3 закона о санкциях написано: «Применение санкций основывается на принципах законности, прозрачности и объективности». В соответствии со ст. 107 Конституции, основная функция СНБО — это координация, контроль органов государственной власти, касающийся национальной безопасности. Задаю вопрос: чем провинились эти каналы перед национальной безопасностью?

Теперь Верховный суд требует доказательств от СБУ, ОП, СНБО. А Верховный суд иначе и не мог поступить, потому что доказательств же нет. Без доказательств Верховный суд, как и любой другой суд, ничего не решает. Лицо считается невиновным, пока его вину не установит суд (ст. 62 Конституции, «Презумпция невиновности»). Кроме того, там еще сказано, что обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, или на предположениях.

Если внимательно прослушать Данилова после заседания СНБО 2 февраля 2021 года, где речь шла о санкциях в отношении каналов и в отношении владельца каналов Тараса Козака, то он сказал: у нас есть предположение, что владелец связан с деятельностью террористических организаций. Но есть закон о борьбе с терроризмом. Есть две статьи — 23 и 24, где четко указано, что если человека обвиняют в террористической деятельности, то собирают доказательства и объявляют подозрение. Но подозрения же никому не объявлены. То есть сегодня общественность, общество не имеют никаких доказательств причастности физических лиц, граждан Украины, к террористической деятельности или поддержки каких-то террористических организаций.

Исходя из той информации, которую я имею, здесь может быть только одно правосудное решение: вернуть владельцу эти три телеканала, возместить крупный материальный ущерб, извиниться перед журналистами и перед самим народным депутатом Украины, он же гражданин Украины. А эти три телеканала зарегистрированы в Украине. По украинскому законодательству, они в юрисдикции Украины, а санкции применяются к юридическим и физическим лицам, которые не в юрисдикции Украины.

Хотел бы надеяться, что в этом деле будет правосудное решение. Только власть будет давить на Верховный суд и будет делать все, чтобы затягивать это решение.

Может ли снова собраться СНБО после правосудного решения и снова объявить санкции? К сожалению, в нашем государстве может быть все что угодно. В законе «Об СНБО» есть статья 9, в которой написано, что основной организационной формой деятельности СНБО является ее заседание. А когда принимали санкции по каналам, заседания не было. Был организован какой-то опрос. Об этом сказал спикер ВР Разумков. Заседание ведет, согласно закону, глава СНБО. Он не вел. Голосование осуществляется лично. Голосования не было. Поэтому суд может рассмотреть этот вопрос с точки зрения нарушения процедуры. Так же, когда ввели санкции против 19 компаний: тоже без доказательств ввели санкции. Самого заседания 23 марта не было, о чем сказал Разумков. То есть даже члены СНБО тоже неоднозначно относятся к таким пиар-акциям СНБО.

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СНБО превратилось в такой «следственный», «судебный» орган. Против последнего решения были вице-премьер Резников, генпрокурор Венедиктова, спикер Разумков, министр МВД Аваков. Поэтому давайте надеяться, что правда восторжествует. Но есть один нюанс. Украина — под внешним управлением. Меня волнует то, что есть заявление одного очень влиятельного посольства и очень влиятельного государства, которое поддерживает эти санкции.

Но подчеркну, все должно решаться в суде с предоставлением доказательств. Другого просто не должно быть. Поэтому верю, что суд отменит эти незаконные санкции", — заявил он.

блокировка телеканалов, Виталий Журавский
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Четверг, 1 апреля 2021
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