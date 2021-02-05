После отключения трех оппозиционных телеканалов зрители перебрались на «НАШ»

После отключения каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK втрое активнее зрители начали смотреть телеканал Евгения Мураева «НАШ».
Об этом сообщает сайт «Детектор медиа», ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine
Отмечается, что доля «НАШ» в первый день после отключения выросла более чем 3,5 раза.
Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, «вся Украина», то 3 февраля она достигла до 1,72%. В больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%.
«Детектор медиа» отмечает, что в среднем в январе «НАШ» имел «достаточно скромные показатели» и занимал последние позиции в топе информационных вещателей с долей 0,38% по выборке «Вся Украина» и 0, 52% по выборке «50 тыс.+», аудитория 18+.
В то же время, доля телеканала «Прямой», который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, выросла с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+, «Вся Украина». В городах с населением более 50 тысяч она выросла с 1,68% до 2,13%.
Кроме того, показатели выросли и в других информационных вещателей, в частности у «24 канала», «5 канала», «Эспрессо».
Сообщается, что единственный канал из числа условно информационных, доля которого снизилась в первый день отключения — это УНИАН.
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