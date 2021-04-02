У Зеленского посоветовали граничащим с Украиной странам НАТО повысить боеготовность

Страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой.
«Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и альянса. Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной», — приводит слова Машовца Офис главы государства в пятницу.
В ходе встречи также обсуждались вопросы ухудшения ситуации на Донбассе, сдерживания агрессии, перспективы реформирования сектора национальной безопасности Украины.
Посол Канады со своей стороны обратила внимание на важность установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над Вооруженными силами Украины. В этой связи Галадза заявила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО».
Ранее в четверг Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, на которой рассказал о предложении Киева Североатлантическому альянсу продолжить проведение совместных военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.
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