Запорожье тоже вводит жесткий карантин

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 5 апреля.

Об этом сообщает издание «Первый Запорожский».

Местная власть решила ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, в Запорожье с 5 апреля запретят:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Отметим, Запорожская область сейчас находится в «оранжевой» зоне карантина.

Ранее стало известно, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля. Также карантин ужесточают другие регионы — Полтавская область и Николаев.