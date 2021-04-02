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Кличко пообещал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы

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Кличко пообещал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы

Власти Киева инициируют пакет льгот и преференций для малого и среднего бизнеса Киева на период строгих карантинных ограничений, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Строгие карантинные ограничения больно ударят как по бизнесу, так и по экономике города. Поэтому на ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Введя такие льготы — и для бизнеса, и для киевлян в целом — город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям. Все вызовы мы должны преодолеть вместе — совместными усилиями», — подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что речь идет об уменьшении размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания; уменьшении платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%; освобождении владельцев авто на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

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Кроме того, в проекте решения предусмотрено увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Компенсация процентов не только по кредитам, которую город уже ввел год назад, но и по кредитным линиям. А также речь идет о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы», — пояснил Кличко.

Виталий Кличко, малый бизнес
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