В Раде собирают подписи за внеочередное заседание для увольнения Степанова

90 народных депутатов поставили подписи под проектом постановления о созыве внеочередного пленарного заседания для увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения, сообщает народный депутат Дмитрий Гурин (фракция «Слуга народа»).

«Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150», — написал Гурин в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, подписи поставили и 33 депутата из фракции «Слуга народа», включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.