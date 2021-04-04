ЦИК сообщила о победе Вирастюка на довыборах в Ивано-Франковской области

На округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа по состоянию на 7:00.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии «За будущее» Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский (28,86%).

Вместе с тем, Гражданская сеть «Опора» сообщает о расхождении в голосах за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

«№ 261029 (299 голосов при перерасчете, 402 — в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 — в протоколе), № 260025 (105 голосов при перерасчете, 150 — в протоколе), № 260536 (315 голосов при перерасчете, 431 — в протоколе), № 260019 (97 голосов при перерасчете, 144 — в протоколе), № 261030 (277 голосов при перерасчете, 377 — в протоколе)», — говорится в сообщении.

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на № 260028, № 260025, № 261030, № 261027 и № 260515.

«Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов», — подытожили в «Опоре».