ЦИК сообщила о победе Вирастюка на довыборах в Ивано-Франковской области

На округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.
ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа по состоянию на 7:00.
По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии «За будущее» Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский (28,86%).
Вместе с тем, Гражданская сеть «Опора» сообщает о расхождении в голосах за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.
«№ 261029 (299 голосов при перерасчете, 402 — в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 — в протоколе), № 260025 (105 голосов при перерасчете, 150 — в протоколе), № 260536 (315 голосов при перерасчете, 431 — в протоколе), № 260019 (97 голосов при перерасчете, 144 — в протоколе), № 261030 (277 голосов при перерасчете, 377 — в протоколе)», — говорится в сообщении.
Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на № 260028, № 260025, № 261030, № 261027 и № 260515.
«Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов», — подытожили в «Опоре».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016