Раскрыт внешний вид нового iPhone 13

Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная «челка» станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.
В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.
Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь «челки» значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.
Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой частотой и другие нововведения.
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