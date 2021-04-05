Раскрыт внешний вид нового iPhone 13

Внешний вид нового поколения iPhone не претерпит принципиальных изменений, но экранная «челка» станет меньше. Об этом сообщает портал Macotakara.

В распоряжении японцев оказался трехмерный макет будущей новинки, созданный для производителей аксессуаров. Болванка демонстрирует внешность iPhone 13 Pro с трехсенсорной камерой и лидаром.

Главное изменение в дизайне — это уменьшение экранного выреза, за который часто критикуют Apple. В нем скрываются датчики Face ID для сканирования лица и фронтальная камера. Площадь «челки» значительно сократили, она стала уже почти на сантиметр, а значит выросла полезная площадь экрана.

Выход iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года. Очередному поколению смартфона от Apple инсайдеры приписывают платформу A15 Bionic, экран с высокой частотой и другие нововведения.