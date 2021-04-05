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Внешний валовый долг Украины вырос уже до 81,2% ВВП

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Внешний валовый долг Украины вырос уже до 81,2% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на $4,0 млрд и на конец года составил $125,7 млрд, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

«Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%», — отметил центробанк.

По его данным, в четвертом квартале долг вырос на $3,5 млрд — до $125,7 млрд, или с 79,0% ВВП, в том числе госсектора — на $3 млрд.

Нацбанк уточнил, что внешний долг госсектора увеличился на $2,9 млрд — до $54,7 млрд (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора — на $1,1 млрд, до $71,0 млрд (45,9% от ВВП).

НБУ указал, что его внешний долг сократился на $0,4 млрд в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by ($0,7 млрд) и на 31 декабря 2020 года составлял $6,9 млрд. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на $0,3 млрд, добавил центробанк.

Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на $1,1 млрд — до $3,7 млрд благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на $0,9 млрд, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на $0,1 млрд и снижению задолженности по межбанковским кредитам на $0,1 млрд.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на $0,4 млрд — до $54,2 млрд за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на $2,2 млрд, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на $1,4 млрд и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на $0,4 млрд. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,6 млрд.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на $2,6 млрд — до $13,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на $1,0 млрд — до $23,4 млрд, а доля Кипра в ней — с 59,3% до 59,6%.

Нацбанк уточняет, что в целом Кипр на конец 2020 года оставался основной страной-кредитором по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) — 47,1% от общего объема, однако его доля за год сократилась на 2,1 процентных пункта (п.п.). Доля Великобритании увеличилась на 0,1 п.п. — до 13,0%, Люксембурга — с 2,8% до 3,2%, а доля Виргинских островов (Брит.) уменьшилась с 3,3% до 2,9%, Нидерландов — с 5,7% до 5,6%. В просроченной задолженности реального сектора по этим инструментам доля Кипра выросла за год с

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 остается доллар США: 61,6% от общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 п.п. В то же время возросла доля заимствований в евро — с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ возрос с 9,3% до 10,2%.

При этом снизилась доля внешней задолженности в гривне — на 1,7 п.п., до 3,2% и российских рублях — на 0.9 п. п., до 0,7%.

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Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за год увеличился всего на $0,15 млрд — до $48,5 млрд, в том числе сектора общего государственного управления — $4,7 млрд, центрального банка — $0,9 млрд, банковского сектора — $2,6 млрд и реального сектора (включая межфирменный долг) — $40,3 млрд: рост задолженности по торговым кредитам (на $1,8 млрд) был компенсирован сокращением выплат по кредитам и еврооблигациям (на $1,6 млрд).

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