Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 трлн

Общая капитализация рынка криптовалют, по данным CoinGecko, на 18:50 по Киеву достигла $2,01 трлн. Больше половины от общего объема составляет капитализация биткоина — $1,1 трлн. На втором месте находится Ethereum ($245 млрд). Третью позицию занимает Binance Coin с капитализацией $58 млрд.

Таким образом, крипторынок приблизился к капитализации Apple ($2,06 трлн), и превысил капитализацию Microsoft ($1,82 трлн). Это происходит на фоне признания биткоина институциональными инвесторами и использования цифровой монеты в качестве платежного средства. На прошлой неделе PayPal позволила пользователям расплачиваться криптовалютой. Клиенты сервиса, которые держат на своих аккаунтах биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, уже могут использовать их для оплаты товаров и услуг

В конце прошлого месяца генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что теперь электромобили, которые производит его компания, можно купить за биткоины. Пока такой возможностью могут пользоваться только жители США, но Маск пообещал сделать ее доступной для всех желающих уже до конца этого года.

Впервые рыночная капитализация криптоактивов преодолела порог в $1 трлн 7 января, когда стоимость биткоина достигла $33 тыс. Последний раз цифровая монета обновляла исторический максимум 14 марта на отметке $61,7 тыс. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $58,9 тыс. за биткоин.