В Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 до 25 тыс. случаев в сутки

Заболеваемость COVID в Украине может вырасти до 25 тысяч случаев в сутки. Такие цифры могут быть в ближайшие две недели.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

«Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки», — подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью связано с нарушением карантинных ограничений.

Напомним, ранее Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.