КНДР не будет участвовать в олимпийских играх в Токио

Северная Корея не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили агентство Yonhap и Nknews со ссылкой на власти КНДР.
«После предложения членов комитета защитить наших спортсменов от глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вредоносного вирусного инфекционного заболевания Олимпийский комитет КНДР обсудил и принял решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх», — говорится в сообщении властей КНДР, передает Nknews.
Издание отмечает, что решение Пхеньяна не участвовать в Олимпиаде означает, что теперь у Сеула не будет возможностей использовать игры для активизации переговоров с КНДР, как это произошло во время зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане в начале 2018 года.
Олимпиада в Токио должна была состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на год. Организаторы соревнования приняли решение проводить Игры без зрителей. В Токио отметили, что это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность проведения состязаний в условиях пандемии.
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