В Харькове усилят карантин, но транспорт не остановят

Карантинные ограничения будут усилены в Харькове, начиная с субботы, 10 апреля, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.
«С ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера. На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль над соблюдением масочного режима и социальной дистанции», — написал Терехов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ужесточение ограничений не коснется общественного транспорта. «Общественный транспорт продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями», — добавилТерехов.
Он сообщил также, что детские сады и начальная школа (1-4 классы) будут работать в обычном режиме, старшеклассники будут учиться дистанционно.
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