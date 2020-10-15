Харьков не будет вводить жесткий карантин, несмотря «красную» зону

Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что город отнесен к «красной» карантинной зоне, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
«Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал — метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут», — говорится в обращении Терехова к горожанам, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в четверг вечером.
Он также заявил, что не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.
«Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания», — говорится в обращении Терехова.
При этом он призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения, а правоохранительные органы — следить за их соблюдением в транспорте.
«Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров — помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга — соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан», — говорится в обращении Терехова.
Как сообщалось, ранее в четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к «красной» зоне.
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