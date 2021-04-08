Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года

Цены на продовольствие в мире растут десять месяцев подряд и уже достигли самого высокого уровня с июля 2014 года. Такие данные приводятся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ценовой индекс ФАО, который отражает ежемесячные изменения в ценах на наиболее распространенные в мире продовольственные товары, в марте вырос до 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем в феврале.

Значительнее всего, по данным ФАО, подорожало растительное масло. В марте его ценовой индекс вырос на 8% по сравнению с мартом и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Эксперты объясняют рост ожиданиями высокого и устойчивого спроса со стороны производителей биодизельного топлива. Чуть меньше, но тоже значительно, выросли по сравнению с февралем цены на молочную — 3,9% — и мясную — 2,3% — продукцию, что объясняется ростом спроса в преддверии пасхальных праздников.

В числе тех продуктовых категорий, цены на которые упали по сравнению с февралем, зерновые и сахар. Ценовой индекс зерновых упал на 1,8%, хотя при этом остается на 26,5% выше, чем был в марте 2020 года. Больше всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в текущем году. Цены на сахар упали на 4%, но остаются на 30% выше прошлогодних.