Посол в Германии призвал Меркель изолировать Россию и дать Украине оружие

Посол Украины Андрей Мельник призвал Германию изолировать Российскую Федерацию, если она осмелится расширить свою агрессию в Украине. В частности, он попросил ввести новые ужесточенные санкции и полностью разорвать экономические отношения с Россией.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Мельник особо отметил, что официальный Берлин должен очень четко и недвусмысленно пригрозить Москве фатальными последствиями в случае дальнейшей эскалации Кремлем ситуации с безопасностью, в частности, такими как: бойкот РФ на мировой арене и международная изоляция ее высшего руководства, введение полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ (газа, нефти и угля), существенное усиление санкционного давления ЕС, запрет строительства и ввода в эксплуатацию газопровода „Северный Поток — 2“, замораживание российских активов и другие жесткие шаги», — говорится в сообщении посольства в четверг.

«Украина ожидает, что правительство Германии «наконец выполнит обещание, данное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, и примет Украину в альянс как можно скорее», — заявил посол.

Также посол призвал власти ФРГ «отложить отговорки» и помочь Украине укрепить свою обороноспособность, а также модернизировать вооруженные силы страны.

Дипломат подчеркнул, что Киев ждет скорейшего вступления страны в НАТО и Германия, которая, по его словам, является одним из четырех крупнейших экспортеров оружия в мире, должна наконец-то поддержать Украину в области обороноспособности и модернизации армии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт на Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — сообщила Деммер.