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Минздрав обновил карантинные зоны

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Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство охраны здоровья обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 областях и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 12 областей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно данным ведомства, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

Показатель госпитализаций выше определенных в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. В Ивано-Франковской области по состоянию на 8 апреля уровень госпитализаций опустился на уровень индикаторного значения.

В Киеве этот показатель по состоянию на 8 апреля составляет 107,0. Занятость коек с кислородом в Киеве по состоянию на 7 апреля при определенном показателе 65% — 81,1%.

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 8 апреля в Хмельницкой области — 133,9 на 100 тыс. населения, Николаевской — 112,0, Житомирской — 111,3, Черниговской — 106,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 8 апреля в Киевской области — 78,1%, в Николаевской области — 75%, во Львовской — 73,7%, Одесской — 73,4%, Житомирской — 72,3%, Хмельницкой — 68,8%, Сумской — 66,3% (при определенном показателе 65%).

Напомним, ранее Кабинет Министров установил индикаторы, по которым местные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить дополнительные ограничения в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.

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Согласно документу, основанием для введения дополнительных ограничений определены следующие признаки: количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70; количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

Минздрав, карантин
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