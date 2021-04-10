В Британии возобновили расследование убийства соратника Березовского

Британская полиция, расследующая дело о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова, попросила обратиться к следствию всех, у кого может быть информация о произошедшем три года назад убийстве. Соответствующее обращение размещено на сайте Скотленд-Ярда.

«С самого начала это было чрезвычайно сложное, проблемное расследование. Полицейские записали сотни свидетельских показаний и собрали большой объем материалов дела, но пока не было произведено никаких арестов», — заявил капитан Ричард Смит, глава контртеррористического подразделения столичной полиции.

В рамках расследования следователи опросили более 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний и отсмотрели 2,2 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, а также собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств и судебно-медицинских образцов, говорится в сообщении.

«Прошло три года, и мы вновь просим население, особенно тех, кто живет в районе Нью-Малден или посещал его, вернуться в своих воспоминаниях в 12 марта 2018 года», — заявил Смит, указав, что любая информация может оказаться важной для следствия.

В пятницу, 9 апреля, в коронерском суде Западного Лондона началось дознание по делу о смерти Глушкова. Суд установил, что смерть наступила от удушения третьим лицом. Коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства дела, сообщил, что убийство было спланировано таким образом, чтобы оно выглядело как суицид, передает Belfast Telegraph.

68-летний Глушков был обнаружен мертвым 12 марта 2018 года в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Это произошло через неделю после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Скотленд-Ярд квалифицировал смерть Глушкова как убийство путем сдавливания шеи.

Глушков был соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он работал вначале главой отдела, а затем заместителем генерального директора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991 году он перешел на работу в компанию «АвтоВАЗ», а в 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота». На этом посту стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании. Был осужден в РФ за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году Глушков, так же как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании.