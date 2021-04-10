В ближайшие дни в Украине будет по-настоящему весенняя погода

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.
В воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны — юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°; в Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 0-2°, днем 12-14° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была +24,6 в 2018г., самая низкая ночью −3,9 в 1954 году.
В понедельник в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в восточных областях 20-23°.
В Киеве в понедельник без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016