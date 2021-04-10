В ближайшие дни в Украине будет по-настоящему весенняя погода

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться сухая и относительно теплая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны — юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°; в Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 0-2°, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была +24,6 в 2018г., самая низкая ночью −3,9 в 1954 году.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в восточных областях 20-23°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.