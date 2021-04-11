Войти
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года

273
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года

Бывший американский президент Дональд Трамп уверен в том, что на выборах главы государства, которые состоятся в США в 2024 году, победу одержит кандидат от республиканцев. Об этом говорится в заготовленном тексте выступления экс-главы Белого дома на встрече со сторонниками во Флориде в субботу.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой представителей Конгресса США и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом», — приводит слова Трампа агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с текстом выступления.

Как отмечается в материале, Трамп заверил, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе. Он не привел новой информации о том, планирует ли вновь баллотироваться в президенты.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации.

Читайте также: Foreign Policy: Россия готовится начать войну в Украине?

Трамп ранее выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в 2022 году. «Мы примем решение после этого», — добавил он, говоря о возможности снова баллотироваться на пост президента.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.

Дональд Трамп, выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 апреля 2021
Суббота, 10 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016