Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года

Бывший американский президент Дональд Трамп уверен в том, что на выборах главы государства, которые состоятся в США в 2024 году, победу одержит кандидат от республиканцев. Об этом говорится в заготовленном тексте выступления экс-главы Белого дома на встрече со сторонниками во Флориде в субботу.
«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой представителей Конгресса США и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом», — приводит слова Трампа агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с текстом выступления.
Как отмечается в материале, Трамп заверил, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе. Он не привел новой информации о том, планирует ли вновь баллотироваться в президенты.
В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации.
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Трамп ранее выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов в 2022 году. «Мы примем решение после этого», — добавил он, говоря о возможности снова баллотироваться на пост президента.
Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.
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