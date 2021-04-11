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Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

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Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 апреля, почтил память жертв нацистских концлагерей. От его имени были возложены цветы к памятным знакам в Национальном историко-мемориальном заповеднике и Мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве.

Пресс-служба президента в воскресенье сообщает, что в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от президента Зеленского в Мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве и возложены цветочные композиции к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку «Память во имя будущего» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

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«В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — цитирует Зеленского сайт главы государства.

Бабий Яр, Владимир Зеленский
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