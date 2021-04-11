Иран заявил о теракте на ядерном объекте

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

«Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма», — цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что «Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных» в случившемся.

Ранее сообщалось, что на обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии.

В результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

В июле прошлого года на ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее власти заявляли, что к пожару, похоже, причастен Израиль.