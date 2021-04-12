Меркель в ближайшее время сделает прививку от коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель вакцинируется от COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер привьется в самом скором времени и проинформирует затем об этом общественность», — сказал он.
В воскресенье газета Bild сообщила, что Меркель отменила запланированную на воскресенье запись на прививку от коронавируса, которую ей должны были сделать в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. По информации издания, ранее на имя канцлера была сделана запись. Дата рождения полностью совпадала с датой рождения действующего канцлера — 17 июля 1954 года. Однако затем в спешном порядке запись была отменена через распространенную в Германии платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.
Как отметила Bild, вероятной причиной отмены стало состоявшееся в воскресенье важное заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. На нем обсуждался в том числе вопрос, кто возглавит список от консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг.
Меркель всегда говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Сейчас она, учитывая возраст (66 лет), претендует на прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.
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