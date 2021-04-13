Гранатовые структуры давят на Зеленского, пытаясь его руками ликвидировать неудобный для Запада суд, - юрист

Грантовые активисты, требуя у президента Зеленского вмешаться в конфликт НАБУ и Окружного админсуда Киева на стороне НАБУ, хотят руками главы государства ликвидировать неудобный для иностранных структур важный суд.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, комментируя последние события вокруг ОАСК.

«Мы видим личную войну руководства НАБУ с Окружным админсудом и желание выполнить задание иностранных кураторов по постановке этого суда под полный контроль. Мы видим, что иностранным кураторам в Украине мешают два суда — это Конституционный суд Украины и Окружной административный суд Украины. Если по КСУ они, на сегодняшний день, получили временное преимущество путем рейдерского захвата КСУ, то с ОАСК у них не получается. Поэтому все, что сейчас можно сделать — это ликвидировать суд. Для этого необходимы соответствующие решения президента. Поэтому грунтовые активисты, которые, а это уже не для кого не секрет, находятся под полным контролем НАБУ, и, вероятнее всего, оплачиваются НАБУ, пытаются с помощью формирования псевдо-общественного мнения показать, что этого якобы требуют все граждане Украины, а не вот эти вот 4 человека за вознаграждение», — заявил Кравец.

Апеллировать к президенту, по его мнению, приходится потому, что НАБУ не в состоянии доказать собственные обвинения против судей ОАСК и решить вопрос законным путем.

«У них не получается. А им нужно как можно быстрее провести захват этого суда... И апеллируют они к президенту исключительно потому, что в его полномочиях внести соответствующие изменения в законодательство касательно ликвидации этого суда или его переформатирования... Есть два суда в Украине, которые могут отменять решения властей — это КСУ и ОАСК. Мы видим, что власть у нас захвачена и состоит из тех же грантовых активистов, сотрудников иностранных спецслужб — этого уже никто даже не скрывает. И им мешает ОАСК, которые отменяет незаконные приказы, блокирует работу по развалу экономики Украины. Поэтому необходимо как можно скорее с ним расправиться», — полагает юрист.

В то же время он не думает, что давление со стороны грантовых структур может перерасти в какие-то силовые акции, вроде погрома здания Офиса президента.

«На последней акции грантовых активистов было 7-8 человек, с автомобилем, с колонками. Туда ходят одни и те же лица. Они могут стонать и призывать к чему то, но не более. Потому что, на самом деле, попытка выдать себя за гражданское общество уже давным-давно провалилась. Все видят, что это не более десятка человек. Ко многим из них есть громадные вопросы, в т.ч. и у правоохранительных органов. Например, к тому же Шабунину, по которому суд уже пятый месяцу почему-то не может рассмотреть элементарный админпротокол о коррупции...», — напомнил он.

Кравец также не верит в то, что передача контроля над судебной системой Украины иностранцам как-то улучшит ситуацию с правосудием в стране или сделает украинские суды честными и неподкупными.

«Цель иностранцев не в том, чтобы украинские суды стали честными и неподкупными, или чтобы украинские граждане получили доступ к правосудию. Цель не в тому, чтобы решения принимались в законном русле. Цель в полном уничтожении и развале Украины. Другой цели нет. Ни у одной страны, которая нам якобы помогает, нет цели видеть Украину сильной и независимой. Все, наоборот, пытаются сделать ее максимально слабой и максимально зависимой от внешнего управления», — полагает юрист.

Напомним, 6 апреля НАБУ и САП заявили о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов.

Это уже третье за последнее время дело, которое НАБУ инициирует против ОАСК.

После этого глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

В свою очередь сразу несколько известных активистов обратились к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию на стороне НАБУ.