За год в мире 26 молодых людей стали миллиардерами

Количество миллиардеров в возрасте до 40 лет в мире с состоянием не менее $1 млрд возросло в текущем году до 79, что на 26 больше, чем в 2020 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник деловым изданием Hurun.
Совокупное состояние попавших в этот рейтинг миллиардеров увеличилось за год на 1,5 трлн юаней (около $230 млрд) и составляет в настоящее время около 3,4 трлн юаней (порядка $523 млрд). 74 из них, указывается в докладе, удалось при этом преумножить свое состояние.
Богатые люди из этого списка проживают в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Китае, ОАЭ, США, Сингапуре и Швеции. Основная их часть живет в США, Китае и Индии.
Возглавляет рейтинг молодых миллиардеров 36-летний основатель компании Facebook Марк Цукерберг с состоянием 653 млрд юаней (порядка $100 млрд). На втором месте разместился 38-летний глава компании ByteDance китаец Чжан Имин, состояние которого оценивается в 350 млрд юаней (около $53 млрд). Замыкает тройку лидеров рейтинга 39-летний основатель компании Beijing Kuaishou Technology Су Хуа с состоянием в размере порядка 155 млрд юаней (около $23 млрд).
Рейтинг долларовых миллиардеров мира в возрасте до 40 лет ежегодно составляется деловым изданием Hurun последние пять лет. В 2016 году в него входило 39 человек.
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