Британия, вслед за США, выведет свои войска из Афганистана

Великобритания почти полностью выведет войска из Афганистана, сообщает газета The Times. Ранее о полном выводе войск до 11 сентября сообщили в США.

По информации издания, сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. Газета со ссылкой на источники указывает, что военнослужащим придется трудно без американской поддержки, потому что они опираются на базы и инфраструктуру США.

Лондон может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские военные тренируют афганских солдат, сообщает Times.

В конце февраля прошлого года США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор, в частности, предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

Однако 13 апреля CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщил, что сроки полного вывода американских войск из Афганистана переносятся. Он отметил, что это произойдет до 11 сентября вместо ранее намеченного 1 мая. Байден должен объявить об этом в среду, 14 апреля.

После этого «Талибан» сообщил, что его представители не будут присутствовать на конференции по вопросу о будущем Афганистана, которая запланирована в этом месяце в Стамбуле, до тех пор, пока с территории Афганистана не будут полностью выведены все иностранные силы.

Конференция по мирному урегулированию в Афганистане должна была пройти в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. По данным МИД Турции, к участию в ней были приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения «Талибан».