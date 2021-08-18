Великобритания готова признать «Талибан», но на определенных условиях

Соединенное Королевство было готово к сценарию падения афганского правительства и задействовало все силы, чтобы эвакуировать оставшихся в стране британских граждан. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил в среду, 18 августа, выступая в палате общин. Он также подчеркнул необходимость получения от «Талибана» определенных гарантий, прежде чем признавать новый режим в Афганистане.

«События в Афганистане разворачивались быстрее, чем предсказывал даже сам „Талибан“. Но неверно говорить, что британские власти не были подготовлены к такому исходу: мы закладывали такой сценарий в наши планы», — сказал он.

По словам Джонсона, «Талибан» не препятствует вывозу из Афганистана британских граждан. При этом премьер сказал, что не готов доверять обещаниям талибов соблюдать права человека и отказаться от мести афганцам, работавшим с поддерживаемым Западом правительством страны.

«Мы должны считаться с существующими реалиями, что в Афганистане произошла смена режима. Мы приняли решение о том, что признавать новые власти в Афганистане преждевременно», — сказал Джонсон, уточнив, что сначала нужно договориться об основополагающих правилах, которым должен придерживаться новый режим. «Мы будем судить об этом режиме, основываясь на его действиях, а не словах», — подчеркнул премьер.

При этом несколько депутатов из правящей Консервативной партии раскритиковали решение Джонсона о выводе войскиз Афганистана.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа и, заняв президентский дворец, объявили о полном контроле над Афганистаном. На тот момент президент Ашраф Гани бежал из страны.